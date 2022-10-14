Путин: Сейчас нет необходимости в массированном ударе по Украине, а там видно будет

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявляет, что пока оккупанты не планируют следующий массированный ракетный удар по Украине.

Источник: пресс-конференция Путина в Астане

Прямая речь Путина: "Сейчас нет необходимости в массированных ударах (по Украине - ред.). Сейчас другие задачи стоят".

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Детали: При этом Путин сообщил, что из 29 объектов, по которым, по его данным, били захватчики, 7 не были поражены - поэтому по ним бьют россияне сейчас, чтобы "добрать" необходимое количество.

"Нет необходимости в массированных ударах. Во всяком случае сейчас, пока что. Ну а там видно будет!" - добавил Путин.

Что предшествовало: За утро 10 октября российские войска применили против мирных городов Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата.