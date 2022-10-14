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На деокупованій Херсонщині знайшли покинутий росіянами склад з сотнями боєприпасів

"Українська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 16:31
Склад БК у селі Велика Олександрівка на Херсонщині, CБУ

Служба безпеки України виявила у деокупованій Великій Олександрівці на Херсонщині покинутий російськими окупантами склад з сотнями боєприпасів до РСЗВ, протитанковими ракетами та мінами.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Серед виявленого – понад пів тисячі артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган", а також понад сотні протитанкових керованих ракет і протитанкових мін. Свій арсенал окупанти покинули під час відступу від стрімкого контрнаступу українських військ на Херсонському напрямку".

Деталі: Склад знаходився в приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка.

Крім того, співробітники СБУ встановили численні факти вбивств і катувань місцевих жителів під час російської окупації. Зокрема, загарбники намагалися залякати людей, щоб змусити їх видати місця перебування учасників руху спротиву на півдні. Вони не дозволяли місцевим жителям ховати вбитих родичів на цвинтарі – люди використовувати подвір’я власних будинків.

СБУ задокументовала факт викрадення мешканки селища, яку росіяни "звинуватили" у коригуванні артобстрілів. 

 

На території гаражного кооперативу виявлено так зване "СТО", куди росіяни звозили викрадені у громадян автомобілі і розбирали їх на запчастини для подальшого вивезення до Росії.

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Теми: СБУХерсонська областьдеокупаціязброя
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