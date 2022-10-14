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На деоккупированной Херсонщине нашли брошенный россиянами склад с сотнями боеприпасов

"Украинская правда"Пятница, 14 октября 2022, 16:31
Склад БК в селе Большая Александровка в Херсонской области, СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила в деоккупированной Большой Александровке на Херсонщине заброшенный российскими оккупантами склад с сотнями боеприпасов к РСЗО, противотанковыми ракетами и минами.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Среди обнаруженного – более полутысячи артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", а также более сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин. Свой арсенал оккупанты бросили во время отступления от стремительного контрнаступления украинских войск на Херсонском направлении".

Детали: Склад находился в помещении дома культуры.

Кроме того, сотрудники СБУ установили многочисленные факты убийств и пыток местных жителей во время российской оккупации. В частности, захватчики пытались запугать людей, чтобы заставить их выдать места пребывания участников движения сопротивления на юге. Они не позволяли местным жителям хоронить убитых родственников на кладбище – люди использовали дворы собственных домов.

СБУ также задокументировала факт похищения жительницы поселка, которую россияне "обвинили" в корректировке артобстрелов. 

 

На территории гаражного кооператива обнаружено так называемое "СТО", куда россияне свозили похищенные у граждан автомобили и разбирали их на запчасти для дальнейшего вывоза в Россию.

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Темы: СБУХерсонская областьдеоккупацияоружие
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