Лукашенко розповів, скільки буде росіян у спільному угрупованні військ РФ і Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що спільне регіональне угруповання військ Росыъ й Білорусі буде налічувати більше 70 тисяч осіб, в основному – білорусів.

Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Нашу армію ви знаєте – близько 70 тисяч осіб. Це основа. Ну, я думаю, що 10-15 тисяч від Росії вимагати зараз не треба. Тому що вистачає там проблем інших. Ви знаєте, яких. Тому ось зараз будемо виходити з цього. Ми готуємо хлопців".

Деталі: Лукашенко також заявив, що влада Польщі висловила бажання розмістити на своїй території ядерну зброю, і, згідно з соціологічним опитуванням, проведеним у цій країні, понад 50% поляків виступають за розміщення ядерної зброї.

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