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Лукашенко розповів, скільки буде росіян у спільному угрупованні військ РФ і Білорусі

"Українська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 17:49
Лукашенко розповів, скільки буде росіян у спільному угрупованні військ РФ і Білорусі
Фото: Бєлта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що спільне регіональне угруповання військ Росыъ й Білорусі буде налічувати більше 70 тисяч осіб, в основному – білорусів.

Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить слова Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Нашу армію ви знаєте – близько 70 тисяч осіб. Це основа. Ну, я думаю, що 10-15 тисяч від Росії вимагати зараз не треба. Тому що вистачає там проблем інших. Ви знаєте, яких. Тому ось зараз будемо виходити з цього. Ми готуємо хлопців".

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Деталі: Лукашенко також заявив, що влада Польщі висловила бажання розмістити на своїй території ядерну зброю, і, згідно з соціологічним опитуванням, проведеним у цій країні, понад 50% поляків виступають за розміщення ядерної зброї. 

Передісторія:

  • 10 жовтня Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ на заході країни. "У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь", - сказав тоді Лукашенко.

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Теми: РосіяБілорусьармія
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