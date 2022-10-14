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Лукашенко рассказал, сколько будет россиян в совместной группировке войск РФ и Беларуси

"Украинская правда"Пятница, 14 октября 2022, 17:49
Фото: Белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что совместная региональная группировка войск России и Беларуси будет насчитывать более 70 тысяч человек, в основном – белорусов.

Источник: российский "Интерфакс", который приводит слова Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "Нашу армию вы знаете – около 70 тысяч человек. Это основа. Ну, я думаю, что 10-15 тысяч от России требовать сейчас не надо. Потому что хватает там проблем других. Вы знаете, каких. Поэтому вот сейчас будем исходить из этого. Мы готовим ребят".

Детали: Лукашенко также заявил, что власти Польши выразили желание разместить на своей территории ядерное оружие, и, согласно социологическому опросу, проведенному в этой стране, более 50% поляков выступают за размещение ядерного оружия.

Предыстория:

  • 10 октября Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск на западе страны. "В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь", - сказал тогда Лукашенко.

Темы: РосcияБеларусьармия
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