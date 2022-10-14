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Сійярто викликав главу українського посольства через зняття угорського турула в Мукачеві

"Європейська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 18:18
Сійярто викликав главу українського посольства через зняття угорського турула в Мукачеві
Петер Сійярто, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в п’ятницю викликав тимчасового повіреного у справах України у зв’язку з рішенням Мукачівської міської ради напередодні провести демонтаж з бастіону "Паланку" орла-турула і замінити його на тризуб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сам Сійярто розповів InfoRadio.

Сійярто заявив, що вважає знесення статуї в Мукачеві "непотрібною провокацією", запросив українського посла в МЗС, а також звернувся до глави Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микити, якого назвав "просто прекрасною людиною".

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"Я впевнений, що він не усвідомлював цього, його здоровий глузд, його справедливий підхід повністю контрастує з тим, що зараз зроблено на рівні провокації", – сказав глава угорського МЗС.

Він додав, що не має значення, хто влаштував "провокацію" зі зняттям турула, оскільки завдання Угорщини зараз – "стати на захист угорців Закарпаття".

Нагадаємо, в четвер Мукачівська міська рада доручила місцевому історичному музею провести демонтаж з бастіону "Паланку" орла-турула і замінити його на тризуб.

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Рішення викликало обурення угорського міністра з питань національної політики Арпада Потапі, який назвав його "глибоко шокуючим і обурливим". За його словами, збереження історичної спадщини – це вимога ЄС у частині забезпечення прав меншин.

Як відомо, в першій половині XX століття турул використовувався як символ прихильниками правоконсервативних сил в Угорщині. Саме турул є важливим національним символом, особливо популярним серед прихильників ідеї так званої "Великої Угорщини", що прагнуть повернення угорських кордонів, дійсних до укладання Тріанонського договору.

Теми: УгорщинаЗакарпаття
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