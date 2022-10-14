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Сийярто вызвал главу украинского посольства из-за снятия венгерского турула в Мукачево

"Европейская правда"Пятница, 14 октября 2022, 18:18
Петер Сийярто, фото Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу вызвал временного поверенного в делах Украины в связи с решением Мукачевского городского совета накануне провести демонтаж с бастиона "Паланку" орла-турула и заменить его на трезубец.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сам Сийярто рассказал InfoRadio.

Сийярто заявил, что считает снос статуи в Мукачево "ненужной провокацией", пригласил украинского посла в МИД, а также обратился к главе Закарпатской областной государственной администрации Виктору Миките, которого назвал "просто прекрасным человеком".

"Я уверен, что он не осознавал этого, его здравый смысл, его справедливый подход полностью контрастирует с тем, что сейчас сделано на уровне провокации", - сказал глава венгерского МИД.

Он добавил, что не имеет значения, кто устроил "провокацию" со снятием турула, поскольку задача Венгрии сейчас - "встать на защиту венгров Закарпатья".

Напомним, в четверг Мукачевский городской совет поручил местному историческому музею провести демонтаж с бастиона "Паланка" орла-турула и заменить его на трезубец.

Решение вызвало возмущение венгерского министра по вопросам национальной политики Арпада Потапи, который назвал его "глубоко шокирующим и возмутительным". По его словам, сохранение исторического наследия - это требование ЕС в части обеспечения прав меньшинств.

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Как известно, в первой половине XX века турул использовался как символ сторонниками правоконсервативных сил в Венгрии. Именно турул является важным национальным символом, особенно популярным среди сторонников идеи так называемой "Великой Венгрии", стремящихся к возвращению венгерских границ, действительных до заключения Трианонского договора.

Темы: ВенгрияЗакарпатье
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