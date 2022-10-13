У замку "Паланок" замість угорського турула встановлять тризуб

Мукачівська міська рада доручила місцевому історичному музею провести демонтаж з бастіону "Паланку" орла-турула і замінити його на тризуб.

Джерело: Мукачево.net

Деталі: Відповідне рішення було прийняте 13 жовтня на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міськради.

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Раніше керівництво замку "Паланок" оголошувало конкурс на розробку та виготовлення державного символу України- герба України.

Чому це важливо: В першій половині XX ст. турул використовувався як символ прихильниками правоконсервативних сил в Угорщині.

Саме турул є важливим національним символом, особливо популярним серед прихильників ідеї т.зв. "Великої Угорщини", що прагнуть повернення угорських кордонів, дійсних до укладання Тріанонського договору.

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