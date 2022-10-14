Німецький комплекс ППО IRIS-T вже працює на півдні України – Повітряні сили

Отримана від Німеччини система ППО IRIS-T вже використовується Збройними силами на півдні України.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у єдиному телемарафоні 14 жовтня

Пряма мова: "IRIS ще в світі немає, Німеччина поставляє його першим в Україну. І вже ця система працює у Збройних силах десь на південному напрямку".

Реклама:

Деталі: Ігнат додав, що Повітряні сили очікують на решту систем, які планує поставити Німеччина.

Що цьому передувало: 12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.