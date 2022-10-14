Німецький комплекс ППО IRIS-T вже працює на півдні України – Повітряні сили
П'ятниця, 14 жовтня 2022, 19:45
Отримана від Німеччини система ППО IRIS-T вже використовується Збройними силами на півдні України.
Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у єдиному телемарафоні 14 жовтня
Пряма мова: "IRIS ще в світі немає, Німеччина поставляє його першим в Україну. І вже ця система працює у Збройних силах десь на південному напрямку".
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Деталі: Ігнат додав, що Повітряні сили очікують на решту систем, які планує поставити Німеччина.
Що цьому передувало: 12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.