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Німецький комплекс ППО IRIS-T вже працює на півдні України – Повітряні сили

"Українська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 19:45
IRIS-T, фото з Twitter Олексія Резнікова

Отримана від Німеччини система ППО IRIS-T вже використовується Збройними силами на півдні України.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у єдиному телемарафоні 14 жовтня 

Пряма мова: "IRIS ще в світі немає, Німеччина поставляє його першим в Україну. І вже ця система працює у Збройних силах десь на південному напрямку".

Деталі: Ігнат додав, що Повітряні сили очікують на решту систем, які планує поставити Німеччина. 

Що цьому передувало: 12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. 

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Теми: Повітряні сили ЗСУППОНімеччиназброя
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