Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німецький комплекс ППО IRIS-T вже працює на півдні України – Повітряні сили

"Українська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 19:45
Німецький комплекс ППО IRIS-T вже працює на півдні України – Повітряні сили
IRIS-T, фото з Twitter Олексія Резнікова

Отримана від Німеччини система ППО IRIS-T вже використовується Збройними силами на півдні України.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у єдиному телемарафоні 14 жовтня 

Пряма мова: "IRIS ще в світі немає, Німеччина поставляє його першим в Україну. І вже ця система працює у Збройних силах десь на південному напрямку".

Реклама:

Деталі: Ігнат додав, що Повітряні сили очікують на решту систем, які планує поставити Німеччина. 

Що цьому передувало: 12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. 

Теми: Повітряні сили ЗСУППОНімеччиназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
В Уфі мобілізували пілота просто з літака, пасажирів вигнали – ЗМІ
Росія втратила 6000 одиниць техніки і не встигає поповнити боєприпаси – звіт уряду США
Лукашенко за тиждень передав Путіну понад пів сотні танків – ЗМІ
Унаслідок контрнаступу ЗСУ можуть уражати росіян стандартною артилерією – Пентагон
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: