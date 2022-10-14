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Немецкий комплекс ПВО IRIS-T уже работает на юге Украины – Воздушные силы

"Украинская правда"Пятница, 14 октября 2022, 19:45
Немецкий комплекс ПВО IRIS-T уже работает на юге Украины – Воздушные силы
IRIS-T, фото из Twitter Алексея Резникова

Полученная от Германии система ПВО IRIS-T уже используется Вооруженными силами на юге Украины.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в едином телемарафоне 14 октября 

Прямая речь: "IRIS еще в мире нет, Германия поставляет его первым в Украину. И уже эта система работает в Вооруженных силах где-то на южном направлении".

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Детали: Игнат добавил, что Воздушные силы ожидают остальные системы, которые планирует поставить Германия. 

Что этому предшествовало: 12 октября министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Украина получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T. 

Темы: Воздушные силы ВСУПВОГерманияоружие
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