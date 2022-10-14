Немецкий комплекс ПВО IRIS-T уже работает на юге Украины – Воздушные силы

Полученная от Германии система ПВО IRIS-T уже используется Вооруженными силами на юге Украины.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в едином телемарафоне 14 октября

Прямая речь: "IRIS еще в мире нет, Германия поставляет его первым в Украину. И уже эта система работает в Вооруженных силах где-то на южном направлении".

Детали: Игнат добавил, что Воздушные силы ожидают остальные системы, которые планирует поставить Германия.

Что этому предшествовало: 12 октября министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Украина получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.