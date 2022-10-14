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У Бєлгороді "бавовна": горіла підстанція

Катерина ТищенкоП'ятниця, 14 жовтня 2022, 19:53
Пожежа на підстанції в Бєлгороді 14 жовтня, фото з Telegram Гладкова

У російському Бєлгороді сталася пожежа на підстанції, у частині міста зникло світло.

Джерело: російське видання "Медуза" з посиланням на бєлгородські телеграм-канали, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram

Деталі: Телеграм-канали повідомляють про пожежу на підстанції. Відомо також, що в частині міста зникло світло.

У деяких районах було чутно вибухи, працювала ППО.

Водночас губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що після обстрілу Бєлгорода загорілася підстанція 110 кВт.

"Орієнтовний час перемикання на резервне джерело до 4 годин. Водопостачання в нормі, насоси перейшли на інші лінії живлення", - написав він.

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О 20:05 Гладков повідомив, що пожежу загасили, і працівники "почали перепідключення".

Раніше Гладков також заявив про обстріл і відсутність світла в області.

"Внаслідок влучання снарядів є пошкодження в 5 приватних домоволодіннях, а також обірвало лінію електропередач. Частково відбулося відключення електропостачання в с. Вознесенівка, с. Нежеголь, с. Мар'їне, с. Красне та с. Ленінський", - написав він.

Що передувало: У російському Бєлгороді ввечері 13 жовтня пролунали вибухи, місцева влада повідомила, що підірвано склад БК та почалася детонація боєприпасів.

Теми: Росіявійнаелектроенергія
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