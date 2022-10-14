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В Белгороде "бавовна": горела подстанция

Катерина ТищенкоПятница, 14 октября 2022, 19:53
Пожар на подстанции в Белгороде 14 октября, фото из Telegram Гладкова

В российском Белгороде произошел о пожаре на подстанции, в части города пропал свет.

Источник: российское издание "Медуза" со ссылкой на белгородские телеграм-каналы, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram

Детали: Телеграм-каналы сообщают о пожаре на подстанции. Известно также, что в части города пропал свет.

В некоторых районах были слышны взрывы, работала ПВО.

В то же время, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт.

"Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", - написал он.

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В 20:05 Гладков сообщил, что пожар потушен, и работники "приступили к переподключению".

Ранее Гладков также заявил об обстреле и отсутствии света в области.

"В результате попадания снарядов есть повреждения в 5 частных домовладениях, а также оборвало линию электропередач. Частично произошло отключение электроснабжения в с. Вознесеновка, с. Нежеголь, с. Марьино, п. Красное и п. Ленинский", - написал он.

Что предшествовало: В российском Белгороде вечером 13 октября прогремели взрывы, местные власти сообщили, что взорван склад с БК и началась детонация боеприпасов.  

Темы: Росcиявойнаэлектроэнергия
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