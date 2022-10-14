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Унаслідок контрнаступу ЗСУ можуть уражати росіян стандартною артилерією – Пентагон

"Європейська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 22:11

За оцінками Пентагону, українські сили продовжують просуватися на півночі і досягли певних успіхів у Херсонській області, що збільшує важливість стандартної артилерії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це журналістам у п'ятницю заявив високопоставлений американський військовий чиновник.

"Ми бачимо успіхи на півночі, на лінії просування українців, на північ від міста Милове, а потім простягається по суті на північ і захід з низкою невеликих міст і сіл, які українці змогли зачистити від росіян", – сказав він.

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У центральній частині України (ймовірно, йдеться про Донеччину) Пентагон також спостерігає певні "поступові успіхи", які вимірюються кілометрами. 

За словами представника американського Міноборони, у зв’язку з подальшим наступом українські сили менше покладаються на керовані реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), щоб протистояти росіянам.

"Вони відвели значну частину бойового простору під стандартну артилерію, а не під РСЗВ. Вони можуть досягати російських цілей, які вони хочуть вразити, стандартною артилерією", – додав він.

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Кілька місяців тому далекобійні системи залпового вогню були ключовим пріоритетом в українських сил, оскільки дозволяли уражати позиції армії РФ. Нині ж, із посиленням ракетних ударів по цивільних об’єктах, Україна робить наголос на системах протиповітряної оборони.

Нагадаємо, як повідомляла раніше Financial Times, західні військові чиновники припускають, що захисники України можуть звільнити Херсон від російських загарбників у другій декаді жовтня.

Теми: контрнаступСШАвійна
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