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На Заході вважають, що Україна може звільнити Херсон наступного тижня – FT

Олена РощінаП'ятниця, 14 жовтня 2022, 11:39
Мапа війни, Херсонщина, ISW, 13.10.2022

Західні військові чиновники припускають, що захисники України можуть звільнити Херсон від російських загарбників у другій декаді жовтня. 

Джерело: Financial Times

Дослівно: "Українські сили прорвали російську лінію фронту в Херсоні на початку місяця, визнало тоді Міністерство оборони Росії, що стало найбільшим просуванням України на півдні з моменту початку повномасштабного вторгнення Москви в лютому. З того часу Київ відвоював значну територію на захід від Дніпра.

Українське оперативне командування "Південь" у четвер заявило, що звільнило ще п'ять населених пунктів в Херсонській області від російського контролю і знищило російський командно-контрольний центр і дві буксирувані гаубиці.

За оцінками західних військових, Україна може взяти Херсон до Дніпра вже наступного тижня".

Деталі: Видання не вказує, на які джерела й чиї оцінки спирається.

Битва за Херсон
Битва за Херсон
ft.com

На думку FT, заяви ставленика Кремля Володимира Сальдо та його поплічника Кирила Стремоусова про необхідність евакуації сімей із Херсонщини свідчать про хиткість ситуації. 

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Видання також цитує Станіслава Бєлковського – колишнього кремлівського експерта, який став критиком Володимира Путіна. Він написав у Telegram, що Росія "готується до вирішальної битви" за Херсон.

Пряма мова Бєлковського: "РФ готується до вирішальної битви за місто Херсон. І перед цим планує евакуацію значної частини жителів Херсонської області. Вочевидь, Кремль і військове командування не переоцінюють шанси утримати РФ-контроль над цим анексованим регіоном".

Передісторія:

  • Станом на 7 жовтня у Херсонській області було звільнено понад 2 400 квадратних кілометрів території, деокуповано 6 населених пунктів у Херсонському районі та ще 61 у Бериславському районі.
  • 12 жовтня стало відомо про звільнення ще 5 населених пунктів у Бериславському районі: Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного..
  • Український Центр національного спротиву 12 жовтня заявив, що старшим офіцерам ФСБ РФ в окупованих регіонах України надали маршрути евакуації до Росії.
  • 13 жовтня колаборанти закликали Кремль допомогти їм із евакуацією населення з Херсонської області.

Теми: Херсонвійнаконтрнаступдеокупація
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