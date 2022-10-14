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В результате контрнаступления ВСУ могут поражать россиян стандартной артиллерией - Пентагон

"Европейская правда"Пятница, 14 октября 2022, 22:11

По оценкам Пентагона, украинские силы продолжают продвигаться на севере и достигли определенных успехов в Херсонской области, что увеличивает важность стандартной артиллерии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом журналистам в пятницу заявил высокопоставленный американский военный чиновник.

"Мы видим успехи на севере, на линии продвижения украинцев, к северу от города Мылово, а затем простирается по сути на север и запад с рядом небольших городов и сел, которые украинцы смогли зачистить от русских", - сказал он.

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В центральной части Украины (вероятно, речь идет о Донецкой области) Пентагон также наблюдает определенные "постепенные успехи", которые измеряются километрами.

По словам представителя американского Минобороны, в связи с дальнейшим наступлением украинские силы меньше полагаются на управляемые реактивные системы залпового огня (РСЗО), чтобы противостоять россиянам.

"Они отвели значительную часть боевого пространства под стандартную артиллерию, а не под РСЗО. Они могут достигать российских целей, которые они хотят поразить, стандартной артиллерией", - добавил он.

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Несколько месяцев назад дальнобойные системы залпового огня были ключевым приоритетом у украинских сил, поскольку позволяли поражать позиции армии РФ. Сейчас же, с усилением ракетных ударов по гражданским объектам, Украина делает упор на системах противовоздушной обороны.

Напомним, как сообщала ранее Financial Times, западные военные чиновники предполагают, что защитники Украины могут освободить Херсон от российских захватчиков во второй декаде октября.

Темы: контрнаступлениеСШАвойна
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