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В результате контрнаступления ВСУ могут поражать россиян стандартной артиллерией - Пентагон

"Европейская правда"Пятница, 14 октября 2022, 22:11

По оценкам Пентагона, украинские силы продолжают продвигаться на севере и достигли определенных успехов в Херсонской области, что увеличивает важность стандартной артиллерии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом журналистам в пятницу заявил высокопоставленный американский военный чиновник.

"Мы видим успехи на севере, на линии продвижения украинцев, к северу от города Мылово, а затем простирается по сути на север и запад с рядом небольших городов и сел, которые украинцы смогли зачистить от русских", - сказал он.

В центральной части Украины (вероятно, речь идет о Донецкой области) Пентагон также наблюдает определенные "постепенные успехи", которые измеряются километрами.

По словам представителя американского Минобороны, в связи с дальнейшим наступлением украинские силы меньше полагаются на управляемые реактивные системы залпового огня (РСЗО), чтобы противостоять россиянам.

"Они отвели значительную часть боевого пространства под стандартную артиллерию, а не под РСЗО. Они могут достигать российских целей, которые они хотят поразить, стандартной артиллерией", - добавил он.

Несколько месяцев назад дальнобойные системы залпового огня были ключевым приоритетом у украинских сил, поскольку позволяли поражать позиции армии РФ. Сейчас же, с усилением ракетных ударов по гражданским объектам, Украина делает упор на системах противовоздушной обороны.

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Напомним, как сообщала ранее Financial Times, западные военные чиновники предполагают, что защитники Украины могут освободить Херсон от российских захватчиков во второй декаде октября.

Темы: контрнаступлениеСШАвойна
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