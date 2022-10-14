Зеленський про нещодавні атаки РФ: 15 об’єктів відновлено повністю
Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі 15 обʼєктів, які росіяни хотіли знищити своїми атаками цього тижня, відновлено повністю.
Джерело: звернення президента
Пряма мова: "В областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських терористичних ударів. У більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Хоча у деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень.
15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші".
Деталі: Водночас президент закликав українців свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно.
"Це також елемент захисту нашої держави", - сказав він.
Передісторія:
- 10-11 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, а саме енергетики, у столиці та різних областях України. Українська влада закликала людей по всій країні "обмежити" використання енергії.
- Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами, заявив у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко.