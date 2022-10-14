Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про нещодавні атаки РФ: 15 об’єктів відновлено повністю

Катерина ТищенкоП'ятниця, 14 жовтня 2022, 23:05
Зеленський про нещодавні атаки РФ: 15 об’єктів відновлено повністю
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі 15 обʼєктів, які росіяни хотіли знищити своїми атаками цього тижня, відновлено повністю.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "В областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських терористичних ударів. У більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Хоча у деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

Реклама:

15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші".

Деталі: Водночас президент закликав українців свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно.

"Це також елемент захисту нашої держави", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 10-11 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, а саме енергетики, у столиці та різних областях України. Українська влада закликала людей по всій країні "обмежити" використання енергії. 
  • Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами, заявив у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко.  

Теми: Зеленськийвійнаенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: