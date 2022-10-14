Зеленський про нещодавні атаки РФ: 15 об’єктів відновлено повністю

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі 15 обʼєктів, які росіяни хотіли знищити своїми атаками цього тижня, відновлено повністю.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "В областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських терористичних ударів. У більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Хоча у деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

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15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші".

Деталі: Водночас президент закликав українців свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно.

"Це також елемент захисту нашої держави", - сказав він.

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