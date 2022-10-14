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Зеленський про нещодавні атаки РФ: 15 об’єктів відновлено повністю

Катерина ТищенкоП'ятниця, 14 жовтня 2022, 23:05
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі 15 обʼєктів, які росіяни хотіли знищити своїми атаками цього тижня, відновлено повністю.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "В областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських терористичних ударів. У більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Хоча у деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші".

Деталі: Водночас президент закликав українців свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно.

"Це також елемент захисту нашої держави", - сказав він.

Передісторія:

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Теми: Зеленськийвійнаенергетика
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