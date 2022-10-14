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Зеленский о недавних атаках РФ: 15 объектов восстановлено полностью

Катерина ТищенкоПятница, 14 октября 2022, 23:05
Зеленский о недавних атаках РФ: 15 объектов восстановлено полностью
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 объектов, которые россияне хотели уничтожить своими атаками на этой неделе, восстановлены полностью.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "В областях продолжаются восстановительные работы после недавней серии российских террористических ударов. В большинстве регионов восстановлена техническая возможность поставки электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений.

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15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Восстановим и все остальные".

Детали: В то же время, президент призвал украинцев сознательно ограничивать потребление электричества в пиковые часы, чтобы вся энергосистема работала стабильно.

"Это также элемент защиты нашего государства", - сказал он.

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Предыстория:

  • 10-11 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, а именно энергетики, в столице и различных областях Украины. Украинские власти призвали людей по всей стране "ограничить" использование энергии. 
  • Порядка 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября было поражено российскими ракетами, заявил во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко. 

Темы: Зеленскийвойнаэнергетика
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