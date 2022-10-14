Зеленский о недавних атаках РФ: 15 объектов восстановлено полностью
Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 объектов, которые россияне хотели уничтожить своими атаками на этой неделе, восстановлены полностью.
Источник: обращение президента
Прямая речь: "В областях продолжаются восстановительные работы после недавней серии российских террористических ударов. В большинстве регионов восстановлена техническая возможность поставки электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений.
15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Восстановим и все остальные".
Детали: В то же время, президент призвал украинцев сознательно ограничивать потребление электричества в пиковые часы, чтобы вся энергосистема работала стабильно.
"Это также элемент защиты нашего государства", - сказал он.
Предыстория:
- 10-11 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, а именно энергетики, в столице и различных областях Украины. Украинские власти призвали людей по всей стране "ограничить" использование энергии.
- Порядка 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября было поражено российскими ракетами, заявил во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко.