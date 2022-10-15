Пентагон оприлюднив вміст нового пакету військової допомоги для України
Міністерство оборони Штатів повідомило, що увійде до нового пакету військової допомоги для України на суму 725 млн доларів.
Джерело: Міністерство оборони США
Деталі: У відомстві повідомляють, що США надають допомогу "для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони".
Зокрема, в пакет допомоги увійдуть:
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 23 000 155-мм артилерійських снарядів;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 5 000 155-мм снарядів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);
- 5 000 одиниць протитанкового озброєння;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
- понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);
- стрілецька зброя та понад 2 000 000 боєприпасів до неї;
- медичні засоби.
Пентагон уточнив, що із січня 2021 року США виділили понад 18,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні.
Що передувало: Президент Штатів Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 725 мільйонів доларів.
Нагадаємо: У Білому домі вже запевнили, що працюють над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.
Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 16,8 мільярда доларів.