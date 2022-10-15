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Пентагон оприлюднив вміст нового пакету військової допомоги для України

Ольга Глущенко Субота, 15 жовтня 2022, 04:48
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету військової допомоги для України
фото: Getty Images

Міністерство оборони Штатів повідомило, що увійде до нового пакету військової допомоги для України на суму 725 млн доларів.

Джерело: Міністерство оборони США

Деталі: У відомстві повідомляють, що США надають допомогу "для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони".

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Зокрема, в пакет допомоги увійдуть:

  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 23 000 155-мм артилерійських снарядів;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 5 000 155-мм снарядів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);
  • 5 000 одиниць протитанкового озброєння;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
  • понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);
  • стрілецька зброя та понад 2 000 000 боєприпасів до неї;
  • медичні засоби.

Пентагон уточнив, що із січня 2021 року США виділили понад 18,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні.

Що передувало: Президент Штатів Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 725 мільйонів доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У Білому домі вже запевнили, що працюють над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.

Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 16,8 мільярда доларів.

Теми: СШАвійнаУкраїна
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