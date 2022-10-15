Пентагон обнародовал содержание нового пакета военной помощи для Украины
Министерство обороны Штатов сообщило, что войдет в новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 млн долларов.
Источник: Министерство обороны США
Детали: В ведомстве сообщают, что США оказывают помощь "для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны".
В частности, в пакет помощи войдут:
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 23 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 5 000 155-мм снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);
- 5 000 единиц противотанкового вооружения;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);
- стрелковое оружие и более 2 000 000 боеприпасов к нему;
- медицинские средства.
Пентагон уточнил, что с января 2021 года США выделили более 18,2 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности.
Что предшествовало: Президент Штатов Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов.
Напомним: В Белом доме уже заверили, что работают над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.
Общая американская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 16,8 миллиарда долларов.