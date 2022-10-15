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Пентагон обнародовал содержание нового пакета военной помощи для Украины

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 октября 2022, 04:48
Пентагон обнародовал содержание нового пакета военной помощи для Украины
фото: Getty Images

Министерство обороны Штатов сообщило, что войдет в новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 млн долларов.

Источник: Министерство обороны США

Детали: В ведомстве сообщают, что США оказывают помощь "для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны".

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В частности, в пакет помощи войдут:

  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 23 000 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 5 000 155-мм снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);
  • 5 000 единиц противотанкового вооружения;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);
  • стрелковое оружие и более 2 000 000 боеприпасов к нему;
  • медицинские средства.

Пентагон уточнил, что с января 2021 года США выделили более 18,2 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

Что предшествовало: Президент Штатов Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов.

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Напомним: В Белом доме уже заверили, что работают над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.

Общая американская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 16,8 миллиарда долларов.

Темы: СШАвойнаУкраина
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