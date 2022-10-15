Росіяни завдали ракетного удару по Київщині

Вранці 15 жовтня російські окупаційні війська влучили ракетою по одній з громад Київської області, повідомив очільнив ОВА Олексій Кулеба.

Джерело: Кулеба у Telegram

Пряма мова Кулеби: "Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв".

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Деталі: Кореспондент УП повідомляє, що на момент удару не було в області повітряної тривоги.

Вибух було чути в Києві та Бучі близько 7 ранку.

Сама тривога по області діяла з 07:08 до 08:08.

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Оновлено: Пізніше стало відомо, що зазнав сильних пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури.