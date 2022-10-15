Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар РФ по Київщині: пошкоджено енергооб'єкт, можливі аварійні відключення

Валентина РоманенкоСубота, 15 жовтня 2022, 10:14
ілюстративне фото

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Київщину зазнав сильних пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області.

Джерело: "Укренерго" в Facebook, голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в Telegram

Дослівно: "Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об‘єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону".

Деталі: Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень, потрібно стежити за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу).

Споживачів просять ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00 години.

Дослівно: "Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи".

Оновлено: Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив у свою чергу, що через серйозні наслідки обстрілу енергооб’єкту на Київщині аварійні відключення електроенергії можуть торкнутися і Чернігівщини також.

ВІДЕО ДНЯ

Чаус попросив жителів Чернігівщини 15 жовтня максимально обмежити використання електроенергії з 17 до 23 години.

Що передувало: Очільнив Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що вранці 15 жовтня російські окупаційні війська влучили ракетою по одній з громад Київської області.

Теми: Київська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновленоНа полігоні в Бєлгородській області обстріляли окупантів: влада каже про 11 загиблих і 15 поранених

"Чорт з ним": Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні

Шольц хоче розширення ЄС: союз із 27, 30, 36 держав посилить вплив у світі

фото, відеоУ Варшаві влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії

відеоПрогноз від ЗСУ: окупантів накриє "Буревій"

фотоСБУ: на деокупованій Херсонщині знайшли російську "військову форму" на дітей

Усі новини...

Оперативні новини у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Київська область
На Київщині в суботу можуть бути чутні звуки вибухів - ОВА
Росіяни завдали ракетного удару по Київщині
На Київщині можуть лунати вибухи – навчають саперів
Останні новини
23:50
"Владна, високомірна і образлива": Берлусконі розлютив програш у парламенті своїй соратниці Мелоні
23:22
відеоРодички мобілізованих просять Путіна повернути їх до РФ: Не хочуть бути гарматним м'ясом
22:59
США хочуть, щоб ЄС збільшив фінансову допомогу Україні – WP
22:16
оновленоНа полігоні в Бєлгородській області обстріляли окупантів: влада каже про 11 загиблих і 15 поранених
21:25
"Чорт з ним": Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні
21:01
Росія втратила майже 65 тисяч вбитими, але й 100 не змусять задуматись – Зеленський
20:38
Українці зібрали на "Ловців Шахедів" 150 мільйонів менш ніж за дві доби
20:22
У Києві поки не вимикатимуть електроенергію, ситуацію стабілізували
20:02
Мер Будапешта: дешевого російського газу не існує, уряд веде країну до програшу
19:35
Румунія виділила $1 млн на оборону України та Молдови за програмою НАТО
Усі новини...