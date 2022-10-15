Удар РФ по Київщині: пошкоджено енергооб'єкт, можливі аварійні відключення

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Київщину зазнав сильних пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області.

Джерело: "Укренерго" в Facebook, голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в Telegram

Дослівно: "Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об‘єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону".

Деталі: Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень, потрібно стежити за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу).

Споживачів просять ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00 години.

Дослівно: "Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи".

Оновлено: Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив у свою чергу, що через серйозні наслідки обстрілу енергооб’єкту на Київщині аварійні відключення електроенергії можуть торкнутися і Чернігівщини також.

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Чаус попросив жителів Чернігівщини 15 жовтня максимально обмежити використання електроенергії з 17 до 23 години.

Що передувало: Очільнив Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що вранці 15 жовтня російські окупаційні війська влучили ракетою по одній з громад Київської області.