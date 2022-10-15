Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар РФ по Київщині: пошкоджено енергооб'єкт, можливі аварійні відключення

Валентина РоманенкоСубота, 15 жовтня 2022, 10:14
Удар РФ по Київщині: пошкоджено енергооб'єкт, можливі аварійні відключення
ілюстративне фото

Внаслідок ранкової ворожої атаки на Київщину зазнав сильних пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області.

Джерело: "Укренерго" в Facebook, голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в Telegram

Дослівно: "Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об‘єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону".

Реклама:

Деталі: Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень, потрібно стежити за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу).

Споживачів просять ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00 години.

Дослівно: "Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив у свою чергу, що через серйозні наслідки обстрілу енергооб’єкту на Київщині аварійні відключення електроенергії можуть торкнутися і Чернігівщини також.

Чаус попросив жителів Чернігівщини 15 жовтня максимально обмежити використання електроенергії з 17 до 23 години.

Що передувало: Очільнив Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що вранці 15 жовтня російські окупаційні війська влучили ракетою по одній з громад Київської області.

Теми: Київська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: