Россияне нанесли ракетный удар по Киевской области

Утром 15 октября российские оккупационные войска попали ракетой по одной из общин Киевской области, сообщил глава ОГА Алексей Кулеба.

Источник: Кулеба в Telegram

Прямая речь Кулебы: "Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв".

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Детали: Корреспондент УП сообщает, что на момент удара не было в области воздушной тревоги.

Взрыв был слышен в Киеве и Буче около 7 утра.

Сама тревога по области действовала с 07:08 до 08:08.

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Обновлено: Позже стало известно, что получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры.