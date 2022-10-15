Россияне нанесли ракетный удар по Киевской области
Суббота, 15 октября 2022, 08:22
Утром 15 октября российские оккупационные войска попали ракетой по одной из общин Киевской области, сообщил глава ОГА Алексей Кулеба.
Источник: Кулеба в Telegram
Прямая речь Кулебы: "Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв".
Детали: Корреспондент УП сообщает, что на момент удара не было в области воздушной тревоги.
Взрыв был слышен в Киеве и Буче около 7 утра.
Сама тревога по области действовала с 07:08 до 08:08.
Обновлено: Позже стало известно, что получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры.
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