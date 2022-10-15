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Удар РФ по Киевской области: поврежден энергообъект, возможны аварийные отключения

Валентина РоманенкоСуббота, 15 октября 2022, 10:14
иллюстративное фото

В результате утренней вражеской атаки на Киевщину получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в Киевской области.

Источник: "Укрэнерго" в Facebook, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram

Дословно: "Сегодня враг совершил очередное варварское нападение на критическую инфраструктуру. В результате объект энергетической инфраструктуры в Киевской области подвергся тяжелым разрушениям. Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона".

Детали: Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможном применении графиков аварийных отключений, нужно следить за сообщениями облэнерго (операторов систем распределения).

Жителей просят экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17.00 до 23.00 часов.

Дословно: "Пожалуйста, не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие меры дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы".

Обновлено: Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил в свою очередь, что из-за серьезных последствий обстрела энергообъекта на Киевщине аварийные отключения электроэнергии могут коснуться и Черниговщины также.

ВИДЕО ДНЯ

Чаус попросил жителей Черниговщины 15 октября максимально ограничить использование электроэнергии с 17 до 23 часов.

Что предшествовало: Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщил, что утром 15 октября российские оккупационные войска попали ракетой по одной из общин Киевской области.

Темы: Киевская областьвойна
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