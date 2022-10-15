Маск: Росія намагається вбити Starlink
Субота, 15 жовтня 2022, 10:48
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск розповів у соціальних мережах, що Росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.
Джерело: Маск у Twitter
Пряма мова Маска: "Starlink - єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті - всі інші мертві.
Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси.
Попри це, Starlink все одно може загинути".
Деталі: Тим часом віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняє, що "термінали Starlink працювали, працюють і працюватимуть" на фронті.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- CNN повідомив, що компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні.
- Маск пізніше підтвердив цю інформацію.
- У матеріалі CNN йдеться, що відповідний лист компанії до Пентагону був надісланий "минулого місяця" - відповідно, у вересні, тоді як хвиля обурення через пропозицію Маска піти на поступки РФ щодо України.
- Віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевняють, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв'язку Starlink продовжили роботу в Україні.