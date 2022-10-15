Маск: Росія намагається вбити Starlink

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск розповів у соціальних мережах, що Росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова Маска: "Starlink - єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті - всі інші мертві.

Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси.

Попри це, Starlink все одно може загинути".

Деталі: Тим часом віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняє, що "термінали Starlink працювали, працюють і працюватимуть" на фронті.

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