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Маск: Росія намагається вбити Starlink

Роман ПетренкоСубота, 15 жовтня 2022, 10:48
іЛОН МАСК, ФОТО: GETTY IMAGES

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск розповів у соціальних мережах, що Росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова Маска: "Starlink - єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті - всі інші мертві.

Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси.

Попри це, Starlink все одно може загинути".

Деталі: Тим часом віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняє, що "термінали Starlink працювали, працюють і працюватимуть" на фронті.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • CNN повідомив, що компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні.
  • Маск пізніше підтвердив цю інформацію.
  • У матеріалі CNN йдеться, що відповідний лист компанії до Пентагону був надісланий "минулого місяця" - відповідно, у вересні, тоді як хвиля обурення через пропозицію Маска піти на поступки РФ щодо України.
  • Віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевняють, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв'язку Starlink продовжили роботу в Україні.

Теми: МасквійнаінтернетРосія
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