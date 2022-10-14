Подоляк і Федоров запевняють, що Starlink і надалі працюватиме

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевняє, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв'язку Starlink продовжили роботу в Україні.

Джерело: Подоляк у Twitter, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Дослівно: "Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії.

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Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу.

Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок".

Деталі: У свою чергу, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що Starlink продовжуватиме працювати в Україні.

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"Термінали Starlink працювали, працюють і працюватимуть. Не турбуйтеся", - написав він.

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