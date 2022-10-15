Маск: Россия пытается убить Starlink
Суббота, 15 октября 2022, 10:48
Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал в социальных сетях, что Россия пытается уничтожить работу системы спутникового интернета Starlink.
Источник: Маск в Twitter
Прямая речь Маска: "Starlink — единственная система связи, которая все еще работает на фронте — все остальные мертвы.
Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы.
Несмотря на это, Starlink все равно может погибнуть".
Детали: Тем временем вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверяет, что "терминалы Starlink работали, работают и будут работать" на фронте.
Напомним:
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- CNN сообщил, что компания Илона Маска обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине.
- Маск позже подтвердил эту информацию.
- В материале CNN говорится, что соответствующее письмо компании в Пентагон было отправлено "в прошлом месяце" - соответственно, в сентябре, тогда как волна возмущения из-за предложения Маска пойти на уступки РФ по Украине.
- Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверяют, что Украина найдет решение, чтобы службы спутниковой связи Starlink продолжили работу в Украине.