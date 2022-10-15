Маск: Россия пытается убить Starlink 

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал в социальных сетях, что Россия пытается уничтожить работу системы спутникового интернета Starlink.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь Маска: "Starlink — единственная система связи, которая все еще работает на фронте — все остальные мертвы.

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Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы.

Несмотря на это, Starlink все равно может погибнуть".

Детали: Тем временем вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверяет, что "терминалы Starlink работали, работают и будут работать" на фронте.

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