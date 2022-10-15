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Зeленський подякував Байдену за "чудовий подарунок до Дня захисників і захисниць"

Валентина РоманенкоСубота, 15 жовтня 2022, 11:41
Зеленський і Байден. ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський подякував главі США Джо Байдену й американському народу за новий пакет допомоги Україні в розмірі $725 мільйонів.

Джерело: глава держави у Twitter

Пряма мова: "Щиро вдячний Джо Байдену та американському народу за черговий пакет безпекової допомоги для України в розмірі $725 млн.

Ми отримаємо, зокрема, вкрай необхідні боєприпаси для HIMARS та артилерії. Чудовий подарунок до Дня захисників і захисниць України! Російський агресор буде переможений, Україна буде вільною!".

Що передувало: Президент Штатів Джо Байден підписав указ про надання Україні нового пакета військової допомоги на 725 мільйонів доларів.

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Теми: ЗеленськийБайденвійнаСША
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