Зeленський подякував Байдену за "чудовий подарунок до Дня захисників і захисниць"

Президент Володимир Зеленський подякував главі США Джо Байдену й американському народу за новий пакет допомоги Україні в розмірі $725 мільйонів.

Джерело: глава держави у Twitter

Пряма мова: "Щиро вдячний Джо Байдену та американському народу за черговий пакет безпекової допомоги для України в розмірі $725 млн.

Ми отримаємо, зокрема, вкрай необхідні боєприпаси для HIMARS та артилерії. Чудовий подарунок до Дня захисників і захисниць України! Російський агресор буде переможений, Україна буде вільною!".

Що передувало: Президент Штатів Джо Байден підписав указ про надання Україні нового пакета військової допомоги на 725 мільйонів доларів.