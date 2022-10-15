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Зeленський поблагодарил Байдена за "замечательный подарок ко Дню защитников и защитниц"

Валентина РоманенкоСуббота, 15 октября 2022, 11:41
Зеленский и Байден. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу США Джо Байдена и американский народ за новый пакет помощи Украине в размере $725 миллионов.

Источник: глава государства в Twitter

Прямая речь: "Искренне благодарен Джо Байдену и американскому народу за очередной пакет помощи по безопасности для Украины в размере $725 млн.

Мы получим, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии. Отличный подарок ко Дню защитников и защитниц Украины! Российский агрессор будет побежден, Украина будет свободной!".

Что предшествовало: Президент Штатов Джо Байден подписал указ о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов.

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Темы: ЗеленскийБайденвойнаСША
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