Зeленський поблагодарил Байдена за "замечательный подарок ко Дню защитников и защитниц"

Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу США Джо Байдена и американский народ за новый пакет помощи Украине в размере $725 миллионов.

Источник: глава государства в Twitter

Прямая речь: "Искренне благодарен Джо Байдену и американскому народу за очередной пакет помощи по безопасности для Украины в размере $725 млн.

Мы получим, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии. Отличный подарок ко Дню защитников и защитниц Украины! Российский агрессор будет побежден, Украина будет свободной!".

Что предшествовало: Президент Штатов Джо Байден подписал указ о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов.