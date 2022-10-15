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У МЗС РФ заявили про переобладнання білоруських Су-25 під ядерну зброю

"Європейська правда"Субота, 15 жовтня 2022, 13:04

Росія передасть Білорусі комплекси Іскандер-М подвійного оснащення та переобладнає частину білоруських літаків Су-25 під технічну можливість нести ядерну зброю.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив заступник голови російської делегації на засіданні першого комітету ГА ООН Костянтин Воронцов, повідомило російське агентство "РИА Новости".

"На даному етапі йдеться виключно про передачу Республіці Білорусь комплексів Іскандер-М подвійного оснащення з ракетами у звичайному спорядженні, а також надання частини білоруських літаків Су-25 технічної можливості нести ядерну зброю. При цьому передача Білорусі технологій з переобладнання літаків у носії ядерної зброї не передбачається", — заявив російський дипломат.

Він обґрунтував такі дії можливим "просуванням ядерної інфраструктури НАТО на схід".

"Зокрема, у тій же Польщі вже кілька років заявляють про прагнення повноформатно підключитися до спільних ядерних місій. Останнім часом активність Варшави у цьому напрямі різко посилилася. Це, безумовно, враховувалося Росією та Білоруссю під час розгляду питання про контрзаходи", - сказав Воронцов.

Водночас, він додав, що нині "не передбачається ні фізично оснащувати білоруські системи ядерними боєзарядами, ні переміщувати такі боєзаряди білоруською територією".

Нагадаємо, наприкінці серпня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко натякнув на можливість появи ядерної зброї на літаках, списаних 10 років тому.

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Ще в березні Лукашенко переконував, що Білорусь не розміщуватиме у себе ядерну зброю і ніколи такого не планувала.

Теми: ядерна зброяРосіяБілорусь
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