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В МИД РФ заявили о переоборудовании белорусских Су-25 под ядерное оружие

"Европейская правда"Суббота, 15 октября 2022, 13:04

Россия передаст Беларуси комплексы Искандер-М двойного оснащения и переоборудовает часть белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил замглавы российской делегации на заседании первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, сообщило российское агентство "РИА Новости".

"На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также о предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передача Беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается", - заявил российский дипломат.

Он обосновал такие действия возможным "продвижением ядерной инфраструктуры НАТО на восток".

"В частности, в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы в этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Беларусью при рассмотрении вопроса о контрмерах", - сказал Воронцов.

В то же время он добавил, что сейчас "не предполагается ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды по белорусской территории".

Напомним, в конце августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул на возможность появления ядерного оружия на самолетах, списанных 10 лет назад.

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Еще в марте Лукашенко убеждал, что Беларусь не будет размещать у себя ядерное оружие и никогда такого не планировала.

Темы: ядерное оружиеРосcияБеларусь
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