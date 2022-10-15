У Києві поки не вимикатимуть електроенергію, ситуацію стабілізували

Гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко повідомив, що енергетики стабілізували ситуацію і відключення електроенергії в Києві поки не планується.

Джерело: Коваленко у Facebook, ДТЕК

Дослівно: "Дякую, що знижуєте споживання. Поки відбій".

Деталі: Він також поширив повідомлення YASNO про те, що енергетики стабілізували ситуацію.

Перед цим ДТЕК опублікував перелік вулиць Києва, де у разі потреби будуть задіяні стабілізаційні відключення електроенергії.

"Їх будуть застосовувати тільки в разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК Укренерго", - йшлося в повідомленні.

Що передувало: Внаслідок ранкової ворожої атаки на Київщину зазнав сильних пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області. "Укренерго" попереджало про можливі застосування графіків аварійних відключень.

ВІДЕО ДНЯ

Сергій Коваленко просив киян скоротити використання електроенергії в суботу до 35-40%.