В Киеве пока не будут отключать электроэнергию, ситуацию стабилизировали

Гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко сообщил, что энергетики стабилизировали ситуацию и отключение электроэнергии в Киеве пока не планируется.

Источник: Коваленко в Facebook, ДТЭК

Дословно: "Спасибо, что снижаете потребление. Пока отбой".

Детали: Он также распространил сообщение YASNO о том, что энергетики стабилизировали ситуацию.

Перед этим ДТЭК опубликовал перечень улиц Киева, где в случае необходимости будут задействованы стабилизационные отключения электроэнергии.

"Их будут применять только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК Укрэнерго", - говорилось в сообщении.

Что предшествовало: В результате утренней вражеской атаки на Киевщину получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в Киевской области. "Укрэнерго" предупреждало о возможном применении графиков аварийных отключений.

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