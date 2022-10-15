Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве пока не будут отключать электроэнергию, ситуацию стабилизировали

Катерина ТищенкоСуббота, 15 октября 2022, 20:22
фото Pixabay

Гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко сообщил, что энергетики стабилизировали ситуацию и отключение электроэнергии в Киеве пока не планируется.

Источник: Коваленко в Facebook, ДТЭК

Дословно: "Спасибо, что снижаете потребление. Пока отбой".

Детали: Он также распространил сообщение YASNO о том, что энергетики стабилизировали ситуацию.

Перед этим ДТЭК опубликовал перечень улиц Киева, где в случае необходимости будут задействованы стабилизационные отключения электроэнергии.

"Их будут применять только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК Укрэнерго", - говорилось в сообщении. 

Что предшествовало: В результате утренней вражеской атаки на Киевщину получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в Киевской области. "Укрэнерго" предупреждало о возможном применении графиков аварийных отключений.

ВИДЕО ДНЯ

Сергей Коваленко просил киевлян сократить использование электроэнергии в субботу до 35-40%.

Темы: Киевэлектроэнергия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Топ-чиновник НАТО поспорил с послом Китая из-за войны в Украине

ISW: Пригожин хочет выслужиться перед Путиным, а ЧВК "Вагнер" — одержать верх над МО РФ

обновленоНа полигоне в Белгородской области обстреляли оккупантов: власти говорят об 11 погибших и 15 раненых

"Черт с ним": Маск передумал прекращать финансирование Starlink в Украине

Шольц хочет расширения ЕС: союз из 27, 30, 36 государств усилит влияние в мире

фото, видеоВ Варшаве устроили "референдум" по "аннексии" посольства России

Все новости...

Подписывайтесь на наш телеграм канал "УП. Стрічка"

Киев
Киевлян призывают сократить использование электроэнергии на 35-40%
Журналиста УП Михаила Ткача сбил автомобиль в Киеве
"Преступление против науки": от обстрелов РФ пострадало здание Национального арктического центра в Киеве
Последние новости
09:59
Во Франции пройдут обучение до 2 тысяч украинских военных
09:45
ВСУ уже ликвидировали 65 тысяч российских воинов
09:24
Россия не может делать ракеты такими темпами, как они тратятся - британская разведка
09:07
фото, видеоВ Донецке обстреляли здание "мэрии"
08:54
В Болгарии заявили о кибератаке из России на сайты госучреждений и СМИ
08:31
В Лимане нашли новые тела убитых во время оккупации
07:45
ФОТОНикополь: Россияне выпустили более 40 снарядов, есть раненый
07:17
Сводка Генштаба: В Рубежном чеченские военные начали выселять гражданских, чтобы поселить офицеров
06:37
Топ-чиновник НАТО поспорил с послом Китая из-за войны в Украине
06:01
ОК "Юг": Россияне запустили ДРГ в направлении деоккупированного населенного пункта
Все новости...