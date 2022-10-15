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В Киеве пока не будут отключать электроэнергию, ситуацию стабилизировали

Катерина ТищенкоСуббота, 15 октября 2022, 20:22
В Киеве пока не будут отключать электроэнергию, ситуацию стабилизировали
фото Pixabay

Гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко сообщил, что энергетики стабилизировали ситуацию и отключение электроэнергии в Киеве пока не планируется.

Источник: Коваленко в Facebook, ДТЭК

Дословно: "Спасибо, что снижаете потребление. Пока отбой".

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Детали: Он также распространил сообщение YASNO о том, что энергетики стабилизировали ситуацию.

Перед этим ДТЭК опубликовал перечень улиц Киева, где в случае необходимости будут задействованы стабилизационные отключения электроэнергии.

"Их будут применять только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК Укрэнерго", - говорилось в сообщении. 

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Что предшествовало: В результате утренней вражеской атаки на Киевщину получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в Киевской области. "Укрэнерго" предупреждало о возможном применении графиков аварийных отключений.

Сергей Коваленко просил киевлян сократить использование электроэнергии в субботу до 35-40%.

Темы: Киевэлектроэнергия
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