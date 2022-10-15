Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія втратила майже 65 тисяч вбитими, але й 100 не змусять задуматись – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 15 жовтня 2022, 21:01
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія вже втратила тільки вбитими у війні проти України майже 65 тисяч військових.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Загальні втрати ворога тільки вбитими вже наближаються до шістдесяти пʼяти тисяч. Стільки громадян Росії віддали своє життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність.

І по тому, як триває російська "могилизация", можна сказати, що і сто тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматись.

Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу – захист санкціями, захист допомогою Україні, – тільки повне витіснення окупантів з української землі й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – усе це шлях до миру".

Деталі: Президент також повідомив, що ЗСУ продовжують "активні дії на різних ділянках фронту".

"Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині і Луганщині. Найважче – Бахмутський напрямок. Як і в попередні дні, тримаємо позиції. Загалом на сході і на півдні робимо все, щоб окупанти відчували – у них немає перспектив, кого б вони не кинули воювати проти нас, це для них завершиться тільки поразкою", - сказав Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоУ Донецьку обстріляли будівлю "мерії"

Топ-посадовець НАТО посперечався з послом Китаю через війну в Україні

ISW: Пригожин хоче вислужитися перед Путіним, а ПВК "Вагнер" — взяти гору над МО РФ

оновленоНа полігоні в Бєлгородській області обстріляли окупантів: влада каже про 11 загиблих і 15 поранених

"Чорт з ним": Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні

Шольц хоче розширення ЄС: союз із 27, 30, 36 держав посилить вплив у світі

Усі новини...

Оперативні новини у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Зеленський
Зeленський подякував Байдену за "чудовий подарунок до Дня захисників і захисниць"
Росія вже в атмосфері своєї поразки й безнадійності – Зеленський
Зеленський про нещодавні атаки РФ: 15 об’єктів відновлено повністю
Останні новини
10:54
Енергетики подякували за кожну вимкнену лампочку: найсвідоміші українці зекномили 20%
10:34
Які послуги є безкоштовними при лікуванні раку молочної залози – пояснює НСЗУ
10:34
Кияни, які живуть на Щекавиці, розповіли, що думають про оргію на горі та ядерний шантаж РФ
10:22
Сі Цзіньпін: Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати силу проти Тайваню
10:16
аудіо"Втекти нереально - свої пристрелять": СБУ показує, як працюють російські "заградзагони"
09:59
У Франції пройдуть навчання до 2 тисяч українських військових
09:45
ЗСУ вже ліквідували 65 тисяч російських вояк
09:24
Росія не може виробляти ракети такими темпами, як вони витрачаються - британська розвідка
09:07
фото, відеоУ Донецьку обстріляли будівлю "мерії"
08:54
У Болгарії заявили про кібератаку з Росії на сайти держустанов та ЗМІ
Усі новини...