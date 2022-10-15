Росія втратила майже 65 тисяч вбитими, але й 100 не змусять задуматись – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія вже втратила тільки вбитими у війні проти України майже 65 тисяч військових.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Загальні втрати ворога тільки вбитими вже наближаються до шістдесяти пʼяти тисяч. Стільки громадян Росії віддали своє життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність.

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І по тому, як триває російська "могилизация", можна сказати, що і сто тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматись.

Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу – захист санкціями, захист допомогою Україні, – тільки повне витіснення окупантів з української землі й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – усе це шлях до миру".

Деталі: Президент також повідомив, що ЗСУ продовжують "активні дії на різних ділянках фронту".

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"Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині і Луганщині. Найважче – Бахмутський напрямок. Як і в попередні дні, тримаємо позиції. Загалом на сході і на півдні робимо все, щоб окупанти відчували – у них немає перспектив, кого б вони не кинули воювати проти нас, це для них завершиться тільки поразкою", - сказав Зеленський.