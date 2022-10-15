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Россия потеряла почти 65 тысяч убитыми, но и 100 не заставят задуматься - Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 15 октября 2022, 21:01
Россия потеряла почти 65 тысяч убитыми, но и 100 не заставят задуматься - Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия уже потеряла только убитыми в войне против Украины почти 65 тысяч военных.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Общие потери врага только убитыми уже приближаются к шестидесяти пяти тысячам. Столько граждан России отдали свою жизнь за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность.

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И по тому, как продолжается российская "могилизация", можно сказать, что и сто тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься.

Только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа - защита санкциями, защита помощью Украине, - только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста - все это путь к миру".

Детали: Президент также сообщил, что ВСУ продолжают "активные действия на разных участках фронта".

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"Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое тяжелое - Бахмутское направление. Как и в предыдущие дни, держим позиции. В целом на востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали - у них нет перспектив, кого бы они ни бросили воевать против нас, это для них завершится только поражением", - сказал Зеленский.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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