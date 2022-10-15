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Родички мобілізованих просять Путіна повернути їх до РФ: Не хочуть бути гарматним м'ясом

Катерина ТищенкоСубота, 15 жовтня 2022, 23:22
Родички мобілізованих просять Путіна повернути їх до РФ: Не хочуть бути гарматним м'ясом
родички російських мобілізованих, скріншот відео SOTA

Родички мобілізованих жителів брянського Фокіно звернулися до президента РФ Володимира Путіна з вимогою повернути їхніх близьких до Росії.

Джерело: російський телеграм-канал SOTA

Деталі: Родичі цих жінок раніше пройшли через полігон Солоті в Бєлгородській області, на якому, за даними каналу, сталася стрілянина в суботу.

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За словами жінок, мобілізованим погрожували, а старшини пограбували їх, відібравши обмундирування.

"Уся організація мобілізації від початку була неправильною... Ситуації такі, що їх кинули без навчання на окуповані території", - каже одна з жінок у зверненні.

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"Три тижні його (сина - ред.) мобілізації були тільки вчора, у п'ятницю, сьогодні субота. Чому він уже тиждень перебуває на окупованій території?", - каже інша жінка.

"Ми готові захищати нашу територію, але щоб хлопці були навчені. Це просто зрада, що вони йдуть туди непідготовлені", - каже третя жінка.

"Офіцери частини міста Солоті погрожують мобілізованим кримінальною відповідальністю за те, що вони не відмовляються йти захищати нашу Брянську область. Вони не хочуть бути гарматним м'ясом для них", - сказала одна з жінок.

Крім того, за даними SOTA, ще 200 мобілізованих, зокрема з Брянської області, вже понад тиждень перебувають на окупованій території України, не маючи ані їжі, ані постійного зв'язку і не знаючи свого точного місця розташування. У рідкісних дзвінках родичам вони просять їх вплинути на військове керівництво, щоб те евакуювало їх до Росії.

Що передувало: 15 жовтня Міноборони РФ повідомило, що на полігоні Західного військового округу в Бєлгородській області громадяни "однієї з країн СНД" обстріляли "добровольців", які готуються на війну в Україну, внаслідок чого 11 людей загинули, 15 госпіталізовано.

За даними SOTA, може йтися про 22 вбитих і 16 поранених. Джерело серед родичів мобілізованих повідомило каналу, що стрілянина в Бєлгородській області сталася на полігоні в селищі Солоті.

Теми: РосіямобілізаціяПутін
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