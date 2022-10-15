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Родственницы мобилизированных просят Путина вернуть их в РФ: Не хотят быть пушечным мясом

Катерина ТищенкоСуббота, 15 октября 2022, 23:22
родственницы российских мобилизованных, скриншот видео SOTA

Родственницы мобилизованных жителей брянского Фокино обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием вернуть их близких в Россию.

Источник: российский телеграм-канал SOTA

Детали: Родственники этих женщин ранее прошли через полигон Солоти в Белгородской области, на котором, по данным канала, произошла стрельба в субботу.

По словам женщин, мобилизованным угрожали, а старшины ограбили их, отобрав обмундирование.

"Вся организация мобилизации изначально была неверной... Ситуации такие, что их кинули без обучения на оккупированные территории", - говорит одна из женщин в обращении.

"Три недели его (сына — ред.) мобилизации были только вчера, в пятницу, сегодня суббота. Почему он уже неделю находится на оккупированной территории?", - говорит другая женщина.

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"Мы готовы защищать нашу территорию, но чтобы ребята были обученные. Это просто предательство, что они идут туда неподготовленные", - говорит третья женщина.

"Офицеры части города Солоти угрожают мобилизованным уголовной ответственностью за то, что они не отказываются идти защищать нашу Брянскую область. Они не хотят быть пушечным мясом для них", - сказала одна из женщин.

Кроме того, по данным SOTA, еще 200 мобилизованных, в том числе из Брянской области, уже более недели находятся на оккупированной территории Украины, не имея ни пищи, ни постоянной связи и не зная своего точного местоположения. В редких звонках родственникам они просят их повлиять на военное руководство, чтобы то эвакуировало их в Россию.

Что предшествовало: 15 октября Минобороны РФ заявило, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области граждане "одной из стран СНГ" обстреляли "добровольцев", готовящихся на войну в Украину, вследствие чего 11 человек погибли, 15 госпитализированы.

По данным SOTA, речь может идти о 22 убитых и 16 раненых. Источник среди родственников мобилизованных сообщил каналу, что стрельба в Белгородской области произошла на полигоне в поселке Солоти.

Темы: РосcиямобилизацияПутин
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