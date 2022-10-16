ISW: Пригожин хоче вислужитися перед Путіним, а ПВК "Вагнер" — взяти гору над МО РФ

Приватна військова компанія "Вагнер" намагається утвердити перевагу над Міністерством оборони Росії, а засновник ПВК бізнесмен Євген Пригожин хоче вислужитися перед президентом РФ Володимиром Путіним і виділити сили "Вагнер" з-поміж звичайних сил МО.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: У своєму аналізі ISW посилається на відео, опубліковане в соціальних мережах 13 жовтня. На записі військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту в незазначеному місці Херсонської області скаржаться, що вони воюють у цьому районі від самого початку війни без перерв і ротації військ. Військовослужбовці стверджують, що їх тиснуть українські війська, і наголошують, що в них один БТР на 80 осіб, що сильно обмежує їхню маневреність.

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Після поширення відео 14 жовтня в Telegram-каналі "Вагнер" з'явилося повідомлення про те, що керівництво "Вагнер" вирішило передати чотири позашляховики 126-му батальйону берегової оборони на підтримку їхніх зусиль з утримання лінії фронту в Херсонській області.

Як зазначається, передача базового обладнання загону звичайних російських сухопутних військ може бути прихованою критикою очевидної нездатності МО забезпечити предметами першої необхідності своїх власних солдатів.

Нагадаємо: Раніше ISW повідомляв, що Пригожин, як і глава Чечні Рамзан Кадиров, спробують досягти незначних наземних військових успіхів на Донеччині, щоб зберегти свою популярність і репутацію в російському інформаційному просторі.