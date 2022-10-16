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ISW: Пригожин хочет выслужиться перед Путиным, а ЧВК "Вагнер" — одержать верх над МО РФ

"Украинская правда"Воскресенье, 16 октября 2022, 04:40
ISW: Пригожин хочет выслужиться перед Путиным, а ЧВК Вагнер — одержать верх над МО РФ
ФОТО: GETTY

Частная военная компания "Вагнер" пытается утвердить превосходство над Министерством обороны России, а основатель ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин хочет выслужиться перед президентом РФ Владимиром Путиным и выделить силы "Вагнер" среди обычных сил МО.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: В своем анализе ISW ссылается на видео, опубликованное в социальных сетях 13 октября. На записи военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота в неуказанном месте Херсонской области жалуются, что они воюют в этом районе с самого начала войны без перерывов и ротации войск.  Военнослужащие утверждают, что их давят украинские войска, и подчеркивают, что у них один БТР на 80 человек, что сильно ограничивает их маневренность.

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После распространения видео 14 октября в Telegram-канале "Вагнер" появилось сообщение о том, что руководство "Вагнер" решило передать четыре внедорожника 126-му батальону береговой обороны в поддержку их усилий по удержанию линии фронта в Херсонской области.

Как отмечается, передача базового оборудования отряду обычных российских сухопутных войск может быть скрытой критикой очевидной неспособности МО обеспечить предметами первой необходимости своих собственных солдат.

Напомним: Ранее ISW сообщал, что Пригожин, как и глава Чечни Рамзан Кадыров, попытаются достичь незначительных наземных военных успехов на Донбассе, чтобы сохранить свою популярность и репутацию в российском информационном пространстве.

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Темы: войнаРосcия
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