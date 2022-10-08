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ISW: Кадиров і Пригожин спробують врятувати свою репутацію прогресом на Донеччині

"Українська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 08:32
ISW: Кадиров і Пригожин спробують врятувати свою репутацію прогресом на Донеччині
ФОТО: GETTY

Глава Чечні Рамзан Кадиров і російський бізнесмен Євген Пригожин, якого також називають "кухарем Путіна",  спробують досягти незначних наземних військових успіхів на Донеччині, щоб зберегти свою популярність і репутацію в  російському інформаційному просторі.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі:  6-7 жовтня російські сили поступово просувалися в районі Бахмута й Авдіївки, ймовірно, за підтримки ПВК "Вагнера" і кадировців у цьому районі. Як пише ISW, Пригожин направив 1 000 своїх солдатів на зміцнення позицій у Лисичанську після провалу в Лимані. Денис Пушилін, якого росіяни призначили "тимчасового виконуючим обов’язки" голови окупованої Донеччини, навіть присвоїв Кадирову звання "героя ДНР".

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Також ISW пише, що набирають обертів у російському інформаційному просторі західні та російські повідомлення про розкол в Кремлі, підриваючи видимість стабільності режиму президента Росії Володимира Путіна.

Деякі висновки ISW щодо ситуації на фронті:

  • ЗСУ, ймовірно, продовжували контрнаступальні операції вздовж дороги Кремінна-Сватове на заході Луганської області.
  • Російські сили продовжували займати оборонні позиції на півночі Херсонської області, а джерела, на які писилається ISW, повідомляли про бої на північ і північний захід від   Херсона.
  • Російські війська продовжували наземні атаки в Донецькій області.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 26 вересня Пригожин вперше визнав, що сам створював воєнізоване формування "Вагнер" із 1 травня 2014 року заради захоплення територій України.
  • 5 жовтня  Кадиров заявив, що Путін присвоїв йому звання генерал-полковника і назвав це великою честю.

Теми: війнаГенштаб
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