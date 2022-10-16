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ОК “Південь”: Росіяни запустили ДРГ у напрямку деокупованого населеного пункту

"Українська правда"Неділя, 16 жовтня 2022, 06:01
ОК “Південь”: Росіяни запустили ДРГ у напрямку деокупованого населеного пункту
ФОТО: GETTY

Росіяни запустили до сімох диверсантів у напрямку деокупованої  Трифонівки Херсонської області, але ЗСУ змусили їх відступити.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Надвечір противник спробував запустити диверсійно-розвідувальну групу, до 7 людей, в напрямку деокупованої Трифонівки. В стрілецькому бою, зазнавши втрат, відступив".

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Нагадаємо: Також у Командуванні повідомили, що ЗСУ вдарили по розгортанню ворожої ППО на Херсонщині.

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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