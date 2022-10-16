ОК "Юг": Россияне запустили ДРГ в направлении деоккупированного населенного пункта
Воскресенье, 16 октября 2022, 06:01
Россияне запустили до семи диверсантов в направлении деоккупированной Трифоновки Херсонской области, но ВСУ заставили их отступить.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "К вечеру противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу, до 7 человек, в направлении деоккупированной Трифоновки. В стрелковом бою, понеся потери, отступил".
Реклама:
Напомним: Также в Командовании сообщили, что ВСУ ударили по развертыванию вражеской ПВО на Херсонщине.