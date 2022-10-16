"Втекти нереально - свої пристрелять": СБУ показує, як працюють російські "заградзагони"

Служба безпеки України отримала свідчення того, як працюють російські "заградзагони": ув'язнених розстрілюють мобілізовані новачки, а тих - регулярні війська.

Джерело: нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ

Дослівно окупант: "У нас зеків привезли з тюрми. Їх кудись завели вперед-вперед. А ми сидимо, як загородзагін: якщо хто назад побіжить - замочимо. У нас так поставлено: тобто, ми сидимо другі, охороняємо перших, позаду нас ще лінія. Туди теж не повернешся. Тобто, втекти нереально - свої пристрелять...".

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Деталі: Загарбник скаржиться своїй дружині, що "за документами" він взагалі не повинен бути на війні, – бо ж за планом зараз має бути на навчаннях.

СБУ нагадує окупантам, які хочуть вціліти і зберегти своє життя: єдино правильний спосіб – здатися у полон українським захисникам.

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Для них та їхніх родичів працює "гаряча лінія": +380665803498, +380931192984.