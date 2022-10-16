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"Убежать нереально - свои пристрелят": СБУ показывает, как работают российские "заградотряды"

Валентина РоманенкоВоскресенье, 16 октября 2022, 10:16

Служба безопасности Украины получила свидетельства того, как работают российские "заградотряды": заключенных расстреливают мобилизованные новички, а тех - регулярные войска.

Источник: новый телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ

Дословно оккупант: "У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят".

Детали: Захватчик жалуется своей жене, что "по документам" он вообще не должен быть на войне, - ведь по плану сейчас должен быть на учениях.

СБУ напоминает оккупантам, которые хотят уцелеть и сохранить свою жизнь: единственно правильный способ - сдаться в плен украинским защитникам.

Для них и их родственников работает "горячая линия": +380665803498, +380931192984.

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Темы: СБУвойна
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