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Сі Цзіньпін: Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати силу проти Тайваню

Роман ПетренкоНеділя, 16 жовтня 2022, 10:22
Сі Цзіньпін: Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати силу проти Тайваню
Сі ЦЗіНЬПіН. ФОТО: GETTY IMAGES

Розв'язання тайванської проблеми залежить від китайського народу, і Китай ніколи не відмовиться від права на застосування сили, але буде прагнути до мирного врегулювання, заявив голова Сі Цзіньпін.

Джерело: Сі Цзіньпін, якого цитує CNA та Reuters

Пряма мова Сі Цзіньпіна: "Розв'язання тайванської проблеми - це особиста справа китайського народу, і вирішувати її повинен китайський народ.

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Ми наполягаємо на прагненні до мирного возз'єднання з найбільшою щирістю і максимальними зусиллями, але ми ніколи не обіцяємо відмовитися від застосування сили і залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів".

Деталі: Він уточнив, що цей варіант нібито спрямований "на втручання зовнішніх сил і дуже невеликої кількості прихильників незалежності Тайваню, а не переважної більшості тайванського народу".

Зазначається, що після цього зал вибухнув тривалими оплесками.

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Теми: КитайТайвань
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