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Си Цзиньпин: Китай никогда не откажется от права применять силу против Тайваня

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 октября 2022, 10:22
Си Цзиньпин: Китай никогда не откажется от права применять силу против Тайваня
СИ ЦЗИНЬПИН. ФОТО: GETTY IMAGES

Решение тайваньской проблемы зависит от китайского народа, и Китай никогда не откажется от права на применение силы, но будет стремиться к мирному урегулированию, заявил председатель Си Цзиньпин.

Источник: Си Цзиньпин, которого цитирует CNA и Reuters

Прямая речь Си Цзиньпина: "Решение тайваньской проблемы — это личное дело китайского народа, и решать его должен китайский народ.

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Мы настаиваем на стремлении к мирному воссоединению с величайшей искренностью и максимальными усилиями, но мы никогда не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры".

Детали: Он уточнил, что этот вариант якобы "направлен на вмешательство внешних сил и очень небольшого числа сторонников независимости Тайваня, а не подавляющего большинства тайваньского народа".

Отмечается, что после этого зал разразился продолжительными аплодисментами.

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Напомним: На ежегодной Ассамблее Арктического круга адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО и посол Китая в Исландии Хэ Рулун имели словесную перепалку из-за войны, развязанной Россией в Украине.

Темы: КитайТайвань
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