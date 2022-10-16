На Херсонщині росіяни 6 разів штурмували авіацією напрямок Давидового Броду - дані ОВА

Тривають активні бої на Херсонщині, штурмовою авіацією росіяни 6 разів атакували напрямок Давидового Броду, загалом за минулу добу ворог завдавав ударів по 9 областях України.

Джерело: дані голів ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00

Херсонщина: тривають активні бойові дії. На тимчасово окупованих територіях військові РФ посилюють фільтраційні заходи – ретельно перевіряють вміст телефонів та інших гаджетів, проводять детальний обшук автівок, особистих речей, вдираються в будинки.

Ворог завдавав вогневого ураження нашим військам із застосуванням авіації, РСЗВ, артилерії, мінометів вздовж лінії бойового зіткнення. Штурмовою авіацією ворог 6 разів атакував напрямок Давидового Броду.

ЗСУ знищили російський гелікоптер, який намагався завдати авіаційних ударів по нашим позиціям на Херсонщині.

Під ворожим вогнем опинився Бериславський район. Мирні села, прилеглі до лінії зіткнення, окупанти масовано обстріляли з "Градів", важкої артилерії та мінометів. Є руйнування цивільної інфраструктури та загиблі серед мирного населення.

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Продовжується робота на звільнених територіях області.

Енергетики продовжують працювати на лініях, які живлять Високопілля, Нововоронцовку, Осокорівку та Нову Калугу.

Продовжують роботу вибухотехніки.

Запорізька область: Російські окупанти знищили дві школи в Пологівському районі.

Сумщина: за минулу добу в області було 8 обстрілів з артилерії та мінометів - 104 приходи та 1 авіаудар - 6 ракет. Ворог обстріляв Білопільську, Шалигінську, Великописарівську, Краснопільську, Есманську, Річківську громади.

В усіх випадках, за попередніми даними — без жертв.

Чернігівська область: за добу — три обстріли із артилерії та мінометів по Чернігівському та Новгород-Сіверському районах. Попередньо, — без втрат та руйнувань.

На Дніпропетровщині знову під ворожим вогнем Нікопольщина. Росіяни били вночі "Градами" та важкою артилерією по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій.

У Нікополі поранений 47-річний чоловік. У місті пошкоджені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, 13 господарських споруд, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач.

У Марганецькій громаді минулося без постраждалих.

Харківщина: минулої доби ворог обстрілював населені пункти поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп'янському районах.

За добу з пораненням госпіталізовано 3 людей.

В області тривають розмінування.

Луганщина: вздовж лінії зіткнення сили оборони протягом минулої доби завдали 32 авіаудари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, 7 об’єктів ППО противника та інші військові цілі.

Донеччина: вночі — артобстріли вздовж лінії фронту. За минулу добу на Донеччині один загиблий, 3 поранених.

Миколаївщина: за інформацією ОК "Південь", минулої доби ворог атакував Миколаївську область з берегового ракетного комплексу "Бастіон" однією крилатою ракетою типу "Онікс" з тимчасово окупованого Криму. Без втрат.

У суботу під час ворожих обстрілів Воскресенської громади зазнала поранень одна людина. Також минулої доби — обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Ввечері обстрілів зазнала Широківська громада. Внаслідок чого зафіксовано значні пошкодження трьох будинків, господарських споруд та гаражів. Також були влучання по відкритим територіям та дорогам. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Сумщині, Полтавщині, Чернігівщині, Кіровоградщині, Житомирщині та Київщині.