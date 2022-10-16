На Херсонщине россияне 6 раз штурмовали авиацией направление Давыдова Брода - данные ОВА

Продолжаются активные бои на Херсонщине, штурмовой авиацией россияне 6 раз атаковали направление Давыдова Брода, всего за минувшие сутки враг наносил удары по 9 областям Украины.

Источник: данные глав ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00

Херсонщина: продолжаются активные боевые действия. На временно оккупированных территориях военные РФ усиливают фильтрационные мероприятия - тщательно проверяют содержимое телефонов и других гаджетов, проводят детальный обыск автомобилей, личных вещей, врываются в дома.

Враг наносил огневое поражение нашим войскам с применением авиации, РСЗО, артиллерии, минометов вдоль линии боевого соприкосновения. Штурмовой авиацией враг 6 раз атаковал направление Давыдового Брода.

ВСУ уничтожили российский вертолет, который пытался нанести авиационные удары по нашим позициям на Херсонщине.

Под вражеским огнем оказался Бериславский район. Мирные села, прилегающие к линии соприкосновения, оккупанты массированно обстреляли из "Градов", тяжелой артиллерии и минометов. Есть разрушения гражданской инфраструктуры и погибшие среди мирного населения.

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Продолжается работа на освобожденных территориях области. Энергетики продолжают работать на линиях, которые питают Высокополье, Нововоронцовку, Осокоровку и Новую Калугу. Продолжают работу взрывотехники.

Запорожская область: Российские оккупанты уничтожили две школы в Пологовском районе.

Сумщина: за минувшие сутки в области было 8 обстрелов из артиллерии и минометов - 104 приходы и 1 авиаудар - 6 ракет. Враг обстрелял Белопольскую, Шалыгинскую, Великописаревскую, Краснопольскую, Эсманскую, Речковскую общины.

Во всех случаях, по предварительным данным - без жертв.

Черниговская область: за сутки - три обстрела из артиллерии и минометов по Черниговскому и Новгород-Северскому районам. Предварительно, - без потерь и разрушений.

На Днепропетровщине снова под вражеским огнем Никопольщина. Россияне били ночью "Градами" и тяжелой артиллерией по двум громадам - Никопольской и Марганецкой.

В Никополе ранен 47-летний мужчина. В городе повреждены почти 30 многоэтажных и частных домов, 13 хозяйственных построек, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач.

В Марганецкой громаде обошлось без пострадавших.

Харьковщина: за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты рядом с линией соприкосновения и границей с РФ в Чугуевском, Харьковском, Изюмском и Купянском районах.

За сутки с ранением госпитализированы 3 человека.

В области продолжаются разминирования.

Луганщина: вдоль линии соприкосновения силы обороны за прошедшие сутки нанесли 32 авиаудара. Подтверждено поражение 24 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, 7 объектов ПВО противника и другие военные цели.

Донецкая область: ночью - артобстрелы вдоль линии фронта. За минувшие сутки в Донецкой области один погибший, 3 раненых.

Николаевщина: по информации ОК "Юг", за прошедшие сутки враг атаковал Николаевскую область из берегового ракетного комплекса "Бастион" одной крылатой ракетой типа "Оникс" с временно оккупированного Крыма. Без потерь.

В субботу во время вражеских обстрелов Воскресенской общины получил ранения один человек. Также за прошедшие сутки - обстрелы окрестностей Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Вечером обстрелам подверглась Широковская община. В результате чего зафиксированы значительные повреждения трех домов, хозяйственных построек и гаражей. Также были попадания по открытым территориям и дорогам. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской общины.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, в Черкасской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской и Киевской областях.