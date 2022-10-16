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ГУР пропонує $100 тисяч за полоненого Гіркіна

Роман ПетренкоНеділя, 16 жовтня 2022, 14:06
фото зі сторінки Гіркіна

Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 000 за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави".

Деталі: ГУР нагадує, що Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР".

Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.

Також оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

Нагадаємо: Раніше окремі українці зібрали 50 тисяч доларів як нагороду за полоненого Гіркіна.

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Теми: розвідкаполоненівійнатероризм
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