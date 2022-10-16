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ГУР предлагает $100 тысяч за пленного Гиркина

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 октября 2022, 14:06
ГУР предлагает $100 тысяч за пленного Гиркина
фото со страницы гиркина

Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату $100 000 за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен.

Источник: ГУР

Дословно: "Известно, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства".

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Детали: ГУР напоминает, что Игорь Гиркин (Стрелков) - российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР".

Сейчас СБУ и Генеральная прокуратура возбудила против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета.

Также объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбивании гражданского Boeing 777 рейса MH17.

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Напомним: Ранее отдельные украинцы собрали 50 тысяч долларов в качестве награды за пленного Гиркина.

Темы: разведкапленныевойнатерроризм
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