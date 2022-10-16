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Гіркін міг піти воювати: за взяття його в полон обіцяють уже 50 тисяч доларів

Катерина ТищенкоНеділя, 16 жовтня 2022, 00:21
Гіркін міг піти воювати: за взяття його в полон обіцяють уже 50 тисяч доларів
Ігор Гіркін, фото AFP via Getty Images

Колишній "міністр оборони ДНР", ексватажок донецьких бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков), імовірно, пішов воювати в Україну, при цьому за взяття його в полон уже обіцяють десятки тисяч доларів.

Джерело: Сергій Стерненко, Тарас Тополя, Валерій Маркус, Сергій Стаховський, Сергій Гайдай у соцмережах

Деталі: У суботу дружина Гіркіна Мирослава Регінська опублікувала їхнє спільне фото, де ексватажок бойовиків вдягнений у військову форму. Вона додала, що на питання, де Гіркін і чи все в нього добре, відповідає, що все добре і він скоро вийде на зв’язок.

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Після цього український активіст Сергій Стерненко написав, що дасть із особистих заощаджень 10 тисяч доларів тому, хто візьме Гіркіна у полон.

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Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що додасть до цих грошей іще 10 тисяч доларів.

Військовий, письменник Валерій Маркус також пообіцяв 10 тисяч доларів.

До них приєдналися тенісист Сергій Стаховський, а також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай – кожен по 10 тисяч доларів.

Таким чином, станом на початок доби неділі за живого полоненого Гіркіна обіцяють вже 50 тисяч доларів.

"Відчуваю, що нам у багажнику його можуть привезти буряти", - підсумував Стерненко.

Що передувало: 13 серпня Гіркіна затримали в окупованому Криму, коли він із підробленими документами їхав на війну в Україну.

Після цього він написав, що на війну все одно поїде, "але не прямо зараз".

Передісторія:

  • Гіркін у 2014 році з групою бойовиків захопив державні будівлі в Слов'янську. Після чого в районі Слов'янська була розстріляна група підрозділу СБУ "Альфа". Військові дії також почалися в цей період.
  • Після повного оточення силами АТО Слов'янська в ніч на 5 липня 2014 року Гіркін з бойовиками утік до Донецька.
  • Пізніше Гіркін звинувачував помічника президента РФ Владислава Суркова в тому, що йому довелося скласти з себе повноваження "міністра оборони" неіснуючої "ДНР" і відправитися до РФ.

Теми: Гіркінвійнаполоненігроші
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