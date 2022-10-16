Гіркін міг піти воювати: за взяття його в полон обіцяють уже 50 тисяч доларів

Колишній "міністр оборони ДНР", ексватажок донецьких бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков), імовірно, пішов воювати в Україну, при цьому за взяття його в полон уже обіцяють десятки тисяч доларів.

Джерело: Сергій Стерненко, Тарас Тополя, Валерій Маркус, Сергій Стаховський, Сергій Гайдай у соцмережах

Деталі: У суботу дружина Гіркіна Мирослава Регінська опублікувала їхнє спільне фото, де ексватажок бойовиків вдягнений у військову форму. Вона додала, що на питання, де Гіркін і чи все в нього добре, відповідає, що все добре і він скоро вийде на зв’язок.

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Після цього український активіст Сергій Стерненко написав, що дасть із особистих заощаджень 10 тисяч доларів тому, хто візьме Гіркіна у полон.

Дам з особистих заощаджень 10 000 доларів тому, хто візьме гіркіна у полон. pic.twitter.com/TIHaodLEra — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 15, 2022

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Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що додасть до цих грошей іще 10 тисяч доларів.

Військовий, письменник Валерій Маркус також пообіцяв 10 тисяч доларів.

До них приєдналися тенісист Сергій Стаховський, а також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай – кожен по 10 тисяч доларів.

Таким чином, станом на початок доби неділі за живого полоненого Гіркіна обіцяють вже 50 тисяч доларів.

"Відчуваю, що нам у багажнику його можуть привезти буряти", - підсумував Стерненко.

Що передувало: 13 серпня Гіркіна затримали в окупованому Криму, коли він із підробленими документами їхав на війну в Україну.

Після цього він написав, що на війну все одно поїде, "але не прямо зараз".

Передісторія: