Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гіркін міг піти воювати: за взяття його в полон обіцяють уже 50 тисяч доларів

Катерина ТищенкоНеділя, 16 жовтня 2022, 00:21
Ігор Гіркін, фото AFP via Getty Images

Колишній "міністр оборони ДНР", ексватажок донецьких бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков), імовірно, пішов воювати в Україну, при цьому за взяття його в полон уже обіцяють десятки тисяч доларів.

Джерело: Сергій Стерненко, Тарас Тополя, Валерій Маркус, Сергій Стаховський, Сергій Гайдай у соцмережах

Деталі: У суботу дружина Гіркіна Мирослава Регінська опублікувала їхнє спільне фото, де ексватажок бойовиків вдягнений у військову форму. Вона додала, що на питання, де Гіркін і чи все в нього добре, відповідає, що все добре і він скоро вийде на зв’язок.

Після цього український активіст Сергій Стерненко написав, що дасть із особистих заощаджень 10 тисяч доларів тому, хто візьме Гіркіна у полон.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що додасть до цих грошей іще 10 тисяч доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Військовий, письменник Валерій Маркус також пообіцяв 10 тисяч доларів.

До них приєдналися тенісист Сергій Стаховський, а також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай – кожен по 10 тисяч доларів.

Таким чином, станом на початок доби неділі за живого полоненого Гіркіна обіцяють вже 50 тисяч доларів.

"Відчуваю, що нам у багажнику його можуть привезти буряти", - підсумував Стерненко.

Що передувало: 13 серпня Гіркіна затримали в окупованому Криму, коли він із підробленими документами їхав на війну в Україну.

Після цього він написав, що на війну все одно поїде, "але не прямо зараз".

Передісторія:

  • Гіркін у 2014 році з групою бойовиків захопив державні будівлі в Слов'янську. Після чого в районі Слов'янська була розстріляна група підрозділу СБУ "Альфа". Військові дії також почалися в цей період.
  • Після повного оточення силами АТО Слов'янська в ніч на 5 липня 2014 року Гіркін з бойовиками утік до Донецька.
  • Пізніше Гіркін звинувачував помічника президента РФ Владислава Суркова в тому, що йому довелося скласти з себе повноваження "міністра оборони" неіснуючої "ДНР" і відправитися до РФ.

Теми: Гіркінвійнаполоненігроші
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено від 12:35По всій Україні понад годину була повітряна тривога

Енергетики подякували за кожну вимкнену лампочку: найсвідоміші українці зекономили 20%

Сі Цзіньпін: Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати силу проти Тайваню

аудіо"Втекти нереально - свої пристрелять": СБУ показує, як працюють російські "заградзагони"

фото, відеоУ Донецьку обстріляли будівлю "мерії"

Топ-посадовець НАТО посперечався з послом Китаю через війну в Україні

Усі новини...

Оперативні новини у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Гіркін
Гіркін їхав на війну в Україну, але його затримали в Криму – російські канали
СБУ ліквідувала на Донеччині схрон зі зброєю терориста Гіркіна
Інтерв'ю Гіркіна та Поклонської – джерело доказів міжнародних злочинів?
Останні новини
14:06
ГУР пропонує $100 тисяч за полоненого Гіркіна
14:02
Міністр оборони Фінляндії: якщо Росія застосує ядерну зброю, це стане останньою помилкою
13:56
ДПСУ про напрямок Білорусі: на кордоні без змін, за військовими РФ стежить розвідка
13:40
"Газпром" заявив, що зупинить постачання газу, якщо ЄС запровадить обмеження ціни
13:38
оновлено від 12:35По всій Україні понад годину була повітряна тривога
13:29
"Зернова ініціатива": ще 4 судна вийшли з портів Великої Одеси
13:25
"Укрпошта" оголосила конкурс на ескіз різдвяної марки: як взяти участь
13:20
На півдні ворог намагається зібрати всі сили в кулак, але навіть природа - на боці України
12:52
Через війну рівень бідності в Україні зріс вдесятеро – Світовий банк
12:47
Ілон Маск знову бандерівець: реакції українців на зміну рішення щодо Starlink
Усі новини...